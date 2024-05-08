Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Курдюмовка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и два автомобиля», — добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.