Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Курдюмовка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.