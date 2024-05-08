Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Белгородской области

По информации губернатора, 7 мая по 4 районам области было выпущено 22 снаряда, включая три из РСЗО «Вампир». Также на регион были атаки с использованием не менее 14 беспилотников. Мужчина, получивший тяжелые ранения 6 мая после атак дронов ВСУ в Борисовском районе, скончался в больнице. За отчетный день повреждения выявили в одном многоквартирном доме, 6 частных домах, двух промышленных предприятиях и объекте связи.
«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка — зафиксировано 12 прилетов… По городу Шебекино выпущено 3 снаряда из РСЗО “Вампир”. Никто не пострадал. Есть повреждения на территории двух промышленных предприятий. Под минометный обстрел попал МАПП “Шебекино” — установлено 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В районе села Кошлаково системой ПВО сбит БПЛА противника», — написал Гладков.
По словам губернатора, в Белгородском районе 7 беспилотников атаковали села Бочковка, Соловьевка, Новая Деревня, Ясные Зори, Малиновка и поселок Октябрьский. В Грайворонском городском округе поселок Горьковский подвергся атаке ВСУ с помощью четырех дронов-камикадзе. В селе Мокрая Орловка на территории сельхозпредприятия упал дрон. В Новооскольском округе обнаружены и изъяты специалистами обломки беспилотника, добавил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.