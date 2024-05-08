Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Белгородской области

По информации губернатора, 7 мая по 4 районам области было выпущено 22 снаряда, включая три из РСЗО «Вампир». Также на регион были атаки с использованием не менее 14 беспилотников. Мужчина, получивший тяжелые ранения 6 мая после атак дронов ВСУ в Борисовском районе, скончался в больнице. За отчетный день повреждения выявили в одном многоквартирном доме, 6 частных домах, двух промышленных предприятиях и объекте связи.