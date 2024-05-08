«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 15-й бригады нацгвардии, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку “Акация” и 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировка «Днепр» уничтожила до 55 украинских военных за сутки
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ в сводке.