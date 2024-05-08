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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские войска в среду вновь выпустили кассетные снаряды калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.