Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.05 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.