В Донецке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о том, что ВСУ в пять утра сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка.