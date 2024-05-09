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В Донецке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина

ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Донецке из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе ранена женщина 1967 года рождения», — написал Кулемзин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о том, что ВСУ в пять утра сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.