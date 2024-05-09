В Донецке при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадала женщина

«По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе ранена женщина 1967 года рождения», — написал Кулемзин.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о том, что ВСУ в пять утра сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.