Йеменские хуситы заявили об атаке на три коммерческих судна

Кроме того, представитель движения заявил, что хуситы дважды атаковали судно MSC Vittoria. По его словам, судно подверглось ударам в Индийском океане и Аравийском море. Сариа утверждает, что силы хуситов зафиксировали прямое попадание по корпусу судна. «Вооруженные силы Йемена следят за развитием ситуации в секторе Газа и без колебаний будут повышать интенсивность своих военных операций в знак поддержки палестинского народа», — добавил представитель «Ансар Аллах».