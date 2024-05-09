Йеменские хуситы заявили об атаке на три коммерческих судна

«Вооруженные силы Йемена провели операцию, поразив два израильских судна в Аденском заливе — MSC Dego и MSC Gina. Атака осуществлялась с помощью нескольких баллистических ракет и беспилотников, попадание было точным», — сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Кроме того, представитель движения заявил, что хуситы дважды атаковали судно MSC Vittoria. По его словам, судно подверглось ударам в Индийском океане и Аравийском море. Сариа утверждает, что силы хуситов зафиксировали прямое попадание по корпусу судна. «Вооруженные силы Йемена следят за развитием ситуации в секторе Газа и без колебаний будут повышать интенсивность своих военных операций в знак поддержки палестинского народа», — добавил представитель «Ансар Аллах».
После обострения конфликта в секторе Газа движение предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В марте лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил, что его сторонники намерены атаковать связанные с Израилем суда, которые будут следовать через Индийский океан к мысу Доброй Надежды. 3 мая хуситы объявили о «четвертом этапе эскалации», в рамках которой они будут атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море.
В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.