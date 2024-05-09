Глава Анапы прокомментировал ночную атаку беспилотников на нефтебазу

В ночь на 9 мая была совершена попытка атаки нефтебазы в селе Юровка с помощью беспилотников. Около шести дронов удалось подавить, но несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, из-за которого оказались повреждены несколько резервуаров.
В мэрии Анапы уточняют, что на место оперативно прибыли экстренные службы. Силы и средства были задействованы по четвертому рангу пожара. Также был развернут оперативный штаб, на месте помимо мэра Анапы Василия Швеца работают руководители профильных организаций и ведомств.