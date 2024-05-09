Глава Анапы прокомментировал ночную атаку беспилотников на нефтебазу

В ночь на 9 мая была совершена попытка атаки нефтебазы в селе Юровка с помощью беспилотников. Около шести дронов удалось подавить, но несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, из-за которого оказались повреждены несколько резервуаров.