Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью

«С 20:30 до 21:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее в тот же день МО РФ сообщало об уничтожении четырех БПЛА над Белгородской областью около 15:00 мск, затем были сбиты еще три беспилотника. До этого силы ПВО около 10:40 мск сбили над Белгородской областью два беспилотника ВСУ.
В ночь на 9 мая корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал кадры обстрела Белгорода. При взрывах разбились магазинные витрины и окна в машине скорой помощи, которая приехала на место одного из попаданий снарядов. В городе объявляли ракетную опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при этой атаке пострадали восемь человек. Четыре из них, в том числе 11-летняя девочка, госпитализированы с осколочными ранениями.
В Минобороны сообщали, что за минувшую ночь над регионом российские силы ПВО сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один БПЛА Вооруженных сил Украины.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.