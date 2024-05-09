Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью

В ночь на 9 мая корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал кадры обстрела Белгорода. При взрывах разбились магазинные витрины и окна в машине скорой помощи, которая приехала на место одного из попаданий снарядов. В городе объявляли ракетную опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при этой атаке пострадали восемь человек. Четыре из них, в том числе 11-летняя девочка, госпитализированы с осколочными ранениями.