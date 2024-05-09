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Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом Минобороны России сообщило 9 мая в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«С 20:30 до 21:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день МО РФ сообщало об уничтожении четырех БПЛА над Белгородской областью около 15:00 мск, затем были сбиты еще три беспилотника. До этого силы ПВО около 10:40 мск сбили над Белгородской областью два беспилотника ВСУ.

В ночь на 9 мая корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал кадры обстрела Белгорода. При взрывах разбились магазинные витрины и окна в машине скорой помощи, которая приехала на место одного из попаданий снарядов. В городе объявляли ракетную опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при этой атаке пострадали восемь человек. Четыре из них, в том числе 11-летняя девочка, госпитализированы с осколочными ранениями.

В Минобороны сообщали, что за минувшую ночь над регионом российские силы ПВО сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один БПЛА Вооруженных сил Украины.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.