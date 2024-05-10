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Пенсионерку обокрали на лавочке в Хабаровске

В Хабаровске обокрали 74-летнюю пенсионерку в Краснофлотском районе.

Источник: МК.RU Хабаровск

Злоумышленник сначала помог ей, купил продукты, а потом решил обокрасть.

Как сообщили в полиции, женщина плохо передвигается и отдыхала на лавочке возле подъезда. Там она разговорилась с женщиной и мужчиной. Бабушка пожаловалась, что плохо себя чувствует и попросила новых знакомых сходить за продуктами. Им она дала наличные.

Поднявшись домой с покупками женщина обнаружила, что у нее пропал кошелек. В нем было 17 000 рублей.

Оперативники задержали 53-летнего злоумышленника, ранее уже судимого по статьям о кражах и грабежах. Он рассказал, что пока его спутница разговаривала с пенсионеркой, он решил незаметно забрать ее кошелек: ранее он приметил в нем пачку купюр. Часть денег он потратил сразу, при нем нашли всего около 8000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.