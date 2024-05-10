ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Ранее в области была объявлена опасность атаки беспилотников.
«В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Медвенском районе Курской области сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее в области была объявлена опасность атаки беспилотников.
«В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.