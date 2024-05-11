В Британии полицейского ранили из арбалета

«В настоящее время мы занимаемся серьезным нападением с применением оружия в Хай-Уиком. Вчера, 10 мая, около шести часов вечера мужчина в возрасте от 60 лет получил колотое ранение… Офицеры полиции прибыли на место (происшествия — ред.), и один из низ был ранен в ногу из арбалета», — говорится в заявлении помощника главного констебля Тима Меткалфа, опубликованном на сайте полиции.
Отмечается, что полицейский был доставлен в больницу, его уже выписали.
Мужчина, получивший колотое ранение, сейчас находится в медицинском учреждении, у него серьезные травмы, однако они не угрожают его жизни.
Согласно заявлению, полиция стреляла в нападавшего — им оказался 54-летний мужчина, который сейчас также находится в больнице с серьезными ранениями под наблюдением правоохранителей. Он задержан по подозрению в покушении на убийство.