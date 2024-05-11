Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Удар нанесен по расположению украинских войск в Токаревке в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«На линии боевого соприкосновения в Херсонском направлении 11 мая прилетало… В село Токаревка прилетело по ПВД (пункт временной дислокации), где новоприбывшие укладывались баиньки. В соседнюю Тягинку прилетело ствольной артиллерией, отменив планы по ротации», — сообщил Лебедев.

Кроме того, он заявил, что при ударе по городу Херсону было уничтожено несколько украинских операторов беспилотников.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.