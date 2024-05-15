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С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы — власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. В ходе ночной атаки на Севастополь со стороны ВСУ гражданские объекты не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства города в среду.

«По событиям прошлой ночи гражданские объекты не пострадали, обращений не было», — сказал Развожаев.

Первый замгубернатора Алексей Парикин отметил, что к настоящему времени собраны все суббоеприпасы, которые оказались на улицах после обстрела. Он отметил, что горожане очень ответственно отнеслись к данному вопросу и при обнаружении опасных находок немедленно обращались в 112.

«К настоящему времени все суббоеприпасы в Севастополе собраны и уничтожаются», — подчеркнул Парикин.

Минувшей ночью Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны — военные уничтожали воздушные цели. Согласно данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет.

Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.

После отражения атаки севастопольцев предупредили о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов.