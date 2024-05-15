С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы — власти

«По событиям прошлой ночи гражданские объекты не пострадали, обращений не было», — сказал Развожаев.
Первый замгубернатора Алексей Парикин отметил, что к настоящему времени собраны все суббоеприпасы, которые оказались на улицах после обстрела. Он отметил, что горожане очень ответственно отнеслись к данному вопросу и при обнаружении опасных находок немедленно обращались в 112.
«К настоящему времени все суббоеприпасы в Севастополе собраны и уничтожаются», — подчеркнул Парикин.
Минувшей ночью Крымский полуостров подвергся массированной ракетной атаке со стороны киевского режима. Ночью в Севастополе сработала система противовоздушной обороны — военные уничтожали воздушные цели. Согласно данным Минобороны, над территорией полуострова было уничтожено 10 оперативно-тактических ракет.
Крымский мост также был закрыт для проезда транспорта, через час транспортный переход открыли.
После отражения атаки севастопольцев предупредили о возможном обнаружении неразорвавшихся суббоеприпасов.