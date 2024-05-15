С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы — власти

Первый замгубернатора Алексей Парикин отметил, что к настоящему времени собраны все суббоеприпасы, которые оказались на улицах после обстрела. Он отметил, что горожане очень ответственно отнеслись к данному вопросу и при обнаружении опасных находок немедленно обращались в 112.