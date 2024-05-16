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В Тевризском районе подтопило дороги к восьми населённым пунктам

Из-за этого ограничено движение транспорта.

Источник: Соцсети

О ситуации с паводком в ещё одном северном районе области — Тевризском, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. Вода в Иртыше в районе поднялась на 6 см, а в реке Туй упала на 7 см. Дороги подтоплены. Из-за этого было ограничено движение транспорта из восьми населённых пунктов — село Александровка, деревня Фёдоровка, село Ермиловка, село Екатериновка, деревня Бичили, село Журавлёвка, деревня Вознесенка, село Кузнецово.

При этом подтоплений домов в указанных населённых пунктах нет, затоплено 35 приусадебных участков. Тем не менее, подготовлены пункты временного размещения, они обеспечены продуктами и лекарствами, также подготовлены четыре вертолётные площадки.

Напомним, на данный момент самая сложная паводковая обстановка складывается в Усть-Ишимском районе. Там введён режим ЧС регионального значения.