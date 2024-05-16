Прорыв трубы с кипятком на улице Гашека устранили силами четырех аварийных бригад

На улице Ярослава Гашека устранили прорыв трубы с кипятком, который произошел у дома № 21 накануне, 15 мая. Тогда в зоне разлива оказались 18 машин, большинство из которых удалось эвакуировать. Однако одному автомобилю повезло меньше — он провалился в образовавшуюся из-за аварии яму. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Водитель, спасая свой транспорт, получил травмы, но от госпитализации отказался. Сегодня специалисты рассказали, что дефект ликвидировали силами четырех аварийных бригад. Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга».