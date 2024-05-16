Прорыв трубы с кипятком на улице Гашека устранили силами четырех аварийных бригад

На улице Ярослава Гашека устранили прорыв трубы с кипятком, который произошел у дома № 21 накануне, 15 мая. Тогда в зоне разлива оказались 18 машин, большинство из которых удалось эвакуировать. Однако одному автомобилю повезло меньше — он провалился в образовавшуюся из-за аварии яму. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Водитель, спасая свой транспорт, получил травмы, но от госпитализации отказался. Сегодня специалисты рассказали, что дефект ликвидировали силами четырех аварийных бригад. Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга».
— Во время восстановительных работ к устранению дефекта были привлечены четыре аварийно-ремонтных бригады в составе 19 человек, пяти единиц спецтехники. Специалисты заменили более 2,5 метров ненадежного трубопровода, а также провели диагностику и подключение нового участка, — рассказали в организации.
Сварочные работы закончили еще в 03:00, спустя почти три часа специалисты восстановили циркуляцию и перевели систему в штатный режим работы. В течение дня аварийный участок благоустроят.
После ЧП организация также пообещала возместить ущерб водителю, автомобиль которого провалился в яму.
К слову, к расследованию ситуации подключилась прокуратура Фрунзенского района. Ведомство установит причины и условия случившегося, проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также соблюдались ли условия эксплуатации и содержания трубопровода.