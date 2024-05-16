В Петербурге фотомодель получила условный срок за убийство мужа

Обвинение полагает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе конфликта ударила мужа ножом в грудь, после чего он скончался в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. В ноябре 2021 года суд изменил Судаковой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а в январе 2022 года — с домашнего ареста на запрет определенных действий.