В Петербурге фотомодель получила условный срок за убийство мужа

Обвинение полагает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе конфликта ударила мужа ножом в грудь, после чего он скончался в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. В ноябре 2021 года суд изменил Судаковой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а в январе 2022 года — с домашнего ареста на запрет определенных действий.
При этом в ноябре 2021 года ее действия были переквалифицированы со статьи о нанесение тяжкого вреда здоровья на статью об убийстве.
Как информирует судебная пресс-служба, в прениях прокурор просил назначить Судаковой наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Женщина не признала вину, подтвердив только нанесение мужу удара ножом.
«Суд переквалифицировал действия Судаковой на часть 4 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, взыскав с Судаковой 63 400 рублей — расходы на погребение, а также моральный вред в размере 1 000 000 рублей», — заключает объединенная пресс-служба судов Петербурга.