Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге фотомодель получила условный срок за убийство мужа

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Райсуд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам лишения свободы условно фотомодель глянцевых журналов Лилию Судакову по делу об убийстве мужа, ее действия переквалифицированы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

Обвинение полагает, что Судакова ночью 28 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе конфликта ударила мужа ножом в грудь, после чего он скончался в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. В ноябре 2021 года суд изменил Судаковой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а в январе 2022 года — с домашнего ареста на запрет определенных действий.

При этом в ноябре 2021 года ее действия были переквалифицированы со статьи о нанесение тяжкого вреда здоровья на статью об убийстве.

Как информирует судебная пресс-служба, в прениях прокурор просил назначить Судаковой наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Женщина не признала вину, подтвердив только нанесение мужу удара ножом.

«Суд переквалифицировал действия Судаковой на часть 4 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, взыскав с Судаковой 63 400 рублей — расходы на погребение, а также моральный вред в размере 1 000 000 рублей», — заключает объединенная пресс-служба судов Петербурга.