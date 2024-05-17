Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову

Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему эту статуэтку Дарья Трепова осуждена на 27 лет колонии.