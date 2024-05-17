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Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Перовский районный суд Москвы заочно арестовал автора Telegram-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову, обвиняемую в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: AP 2023

«Удовлетворено ходатайство о заочном аресте Маршенкуловой З. Х.», — сказали в суде.

Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.

Против Маршенкуловой возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск.

Источник РИА Новости ранее сообщил, что она, предположительно, скрывается в Германии, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему эту статуэтку Дарья Трепова осуждена на 27 лет колонии.