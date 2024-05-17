Остин
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мессенджере появился фейковый аккаунт вице-губернатора Воронежской области

В Telegram-канале мошенники вновь создали фейковый аккаунт чиновника.

На этот раз аферисты использовали имя вице-губернатора Дмитрия Маслова, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области в пятницу, 17 мая.

На фейковой странице чиновника установили фотографию Дмитрия Маслова, которую взяли из открытых источников. От его имени рассылают сообщения и общаются с неизвестными. Сам вице-губернатор ответил, что не запрашивал никакую информацию через мессенджеры.

В пресс-службе напомнили, что служебные вопросы чиновники не решают через мессенджеры. Воронежцев призвали не доверять лжепрофилю и блокировать его.

— Обращаю внимание на необходимость проявлять бдительность и не поддаваться на провокации, — заявил Дмитрий Маслов.