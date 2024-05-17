В мессенджере появился фейковый аккаунт вице-губернатора Воронежской области

На этот раз аферисты использовали имя вице-губернатора Дмитрия Маслова, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области в пятницу, 17 мая.
На фейковой странице чиновника установили фотографию Дмитрия Маслова, которую взяли из открытых источников. От его имени рассылают сообщения и общаются с неизвестными. Сам вице-губернатор ответил, что не запрашивал никакую информацию через мессенджеры.
В пресс-службе напомнили, что служебные вопросы чиновники не решают через мессенджеры. Воронежцев призвали не доверять лжепрофилю и блокировать его.
— Обращаю внимание на необходимость проявлять бдительность и не поддаваться на провокации, — заявил Дмитрий Маслов.