Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Днепр» освободила населённый пункт Работино в Запорожской области.
«Боевики ВСУ окончательно и бесповоротно теряют позиции, которые захватили в ходе контрнаступления летом прошлого года и отступают на нескольких направлениях», — сказал Рогов.
По его словам, противник уже выбит из Работино на ореховском направлении, его выдавливают из сел Урожайное и Старомайорское на времевском, где уже закрепились российские войска.
«Всё, чего добился режим Зеленского этим контрнаступлением, — это десятки тысяч брошенных на верную смерть украинских солдат и сотни единиц сожженной боевой техники», — подчеркнул Рогов.
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.