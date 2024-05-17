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Рогов заявил об отступлении ВСУ в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. ВСУ отступают на нескольких направлениях и теряют ранее захваченные позиции в Запорожской области, заявил РИА Новости председатель сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Источник: AP 2023

Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Днепр» освободила населённый пункт Работино в Запорожской области.

«Боевики ВСУ окончательно и бесповоротно теряют позиции, которые захватили в ходе контрнаступления летом прошлого года и отступают на нескольких направлениях», — сказал Рогов.

По его словам, противник уже выбит из Работино на ореховском направлении, его выдавливают из сел Урожайное и Старомайорское на времевском, где уже закрепились российские войска.

«Всё, чего добился режим Зеленского этим контрнаступлением, — это десятки тысяч брошенных на верную смерть украинских солдат и сотни единиц сожженной боевой техники», — подчеркнул Рогов.

Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ, предпринятого прошлым летом. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.