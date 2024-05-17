ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета ATACAMS производства США и “Точка-У”, 31 управляемая авиабомба Hammer производства Франции, 15 противорадиолокационных ракет HARM производства США, 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, “Град” и “Ольха”, а также 329 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.