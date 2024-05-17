ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета ATACAMS производства США и “Точка-У”, 31 управляемая авиабомба Hammer производства Франции, 15 противорадиолокационных ракет HARM производства США, 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, “Град” и “Ольха”, а также 329 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что только за последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края было сбито 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала спецоперации был уничтожен 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24 234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 058 танков и других боевых бронированных машин, 1 303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 1763 единицы специальной военной автомобильной техники.