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Группировка «Днепр» уничтожила до 265 украинских военных за неделю

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские войска за период с 11 по 17 мая потеряли до 265 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ «Днепр», на этом участке фронта освобожден населенный пункт Работино, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Днепр” в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, 35 бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также трёх бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 265 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, на данном участке фронта за неделю ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину РСЗО Vampire, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777, а также самоходную огневую установку ЗРК «Бук».