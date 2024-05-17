Группировка «Днепр» уничтожила до 265 украинских военных за неделю

«Подразделениями группировки войск “Днепр” в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, 35 бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также трёх бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 265 военнослужащих», — говорится в сообщении.