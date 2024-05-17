Остин
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 965 военных в зоне ответственности «Востока» за неделю

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Группировка войск «Восток» за неделю улучшила тактическое положение, отразила две атаки ВСУ, потери Украины составили до 965 военнослужащих, один танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоное и Дорожнянка Запорожской области», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР.

«Потери противника составили до 965 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и две боевые машины зенитного ракетного комплекса “Стрела-10”, — сообщили в Минобороны.

Также, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии, среди которых четыре польские самоходные артиллерийские установки Krab и четыре гаубицы М777 производства США.