ВСУ потеряли до 965 военных в зоне ответственности «Востока» за неделю

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоное и Дорожнянка Запорожской области», — говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР.
«Потери противника составили до 965 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и две боевые машины зенитного ракетного комплекса “Стрела-10”, — сообщили в Минобороны.
Также, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии, среди которых четыре польские самоходные артиллерийские установки Krab и четыре гаубицы М777 производства США.