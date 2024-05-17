ВСУ потеряли до 965 военных в зоне ответственности «Востока» за неделю

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоное и Дорожнянка Запорожской области», — говорится в сводке министерства за неделю.