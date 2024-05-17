Подполье: ВС России нанесли удар по военной части в пригороде Одессы

«Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55. <…> Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами», — сказал собеседник агентства.
Попадание было точным, добавил Лебедев и показал фото, на которых виден большой столб дыма.
Как сообщало украинское издание «Страна», в 15:15 в Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги, а затем прогремели взрывы.
Кроме того, тревога звучала в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.