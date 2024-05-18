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С погибшим в СВО Ваганом Асланяном простились на Бору

Боец погиб при исполнении воинского долга на территории Донецкой народной республики.

С погибшим в СВО Ваганом Асланяном простились на Бору Нижегородской области, сообщает местная администрация в соцсетях.

Боец погиб при исполнении воинского долга на территории Донецкой народной республики 4 мая.

С нижегородцем простились на его Родине — на Бору сегодня, 18 мая.

«Администрация городского округа город Бор выражает искренние соболезнования семье и близким Вагана Гургеновича Асланяна. Вечная память Герою!» — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Баходур Муминов из Бора погиб в ходе спецоперации.