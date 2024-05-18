С погибшим в СВО Ваганом Асланяном простились на Бору Нижегородской области, сообщает местная администрация в соцсетях.
Боец погиб при исполнении воинского долга на территории Донецкой народной республики 4 мая.
С нижегородцем простились на его Родине — на Бору сегодня, 18 мая.
«Администрация городского округа город Бор выражает искренние соболезнования семье и близким Вагана Гургеновича Асланяна. Вечная память Герою!» — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Баходур Муминов из Бора погиб в ходе спецоперации.