СК выявил связи фигуранта дела Тимура Иванова с военными предприятиями

«Фомин А. Г. обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России и коммерческих структур, подконтрольных [им], в силу чего обладает реальной возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом воздействовать на них с целью избежать уголовной ответственности за инкриминируемое ему деяние», — приводятся в постановлении аргументы следствия о необходимость заключить Фомина под стражу.