В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской области тревога была объявлена в воскресенье в 23.22 мск, в Одесской — в 00.00 мск, в Винницкой — в 00.53 мск, в Хмельницкой — в 01.30 мск, в Черновицкой — в 02.13 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.