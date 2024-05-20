Автобус с людьми ушел под землю: что происходит на месте обвала спустя 138 дней

«Айдос проработал спасателем 13 лет и был слишком предан работе. В последнее дежурство он вместе с коллегами ехал спасать 33 шахтера, которые находились под землей. Прожив короткую жизнь, мой муж успел сделать немало добрых дел. Все, кто знал Айдоса, вспоминают его с теплотой. Он был любящим отцом, дети до сих пор ждут и спрашивают, когда придет папа. Словами не могу передать всю боль. Верю, что скоро наших близких людей найдут, и мы сможем как полагается их проводить».