Автобус с людьми ушел под землю: что происходит на месте обвала спустя 138 дней

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала супруга погибшего командира отделения аварийно-спасательной службы Айдоса Шаймерден Нурсулу. По ее словам, спустя более ста дней с момента приостановки поисков, на месте ЧП снова началась работа.
«С начала недели на обвале возобновились работы, после их завершения могут приступить к поиску моего Айдоса и его коллеги. Мы с большой надеждой и терпением ждали этого дня. Люди работают днем и ночью. Я сама по три раза в день езжу на место».
Супруга пропавшего спасателя считает каждый день с момента, как супруг ушел в ночную смену и не вернулся домой.
«Айдос проработал спасателем 13 лет и был слишком предан работе. В последнее дежурство он вместе с коллегами ехал спасать 33 шахтера, которые находились под землей. Прожив короткую жизнь, мой муж успел сделать немало добрых дел. Все, кто знал Айдоса, вспоминают его с теплотой. Он был любящим отцом, дети до сих пор ждут и спрашивают, когда придет папа. Словами не могу передать всю боль. Верю, что скоро наших близких людей найдут, и мы сможем как полагается их проводить».
В акимате Баянаульского района Павлодарской области подтвердили, что на месте обвала с 13 мая начались работы.
«Пока идут подготовительные работы, расширяют аппарель, чтобы выйти на безопасный уровень, и после уже будут спускать технику для поиска. Работают круглосуточно. По расчетам компании, все может продлиться где-то до 3,5 месяцев. Новое руководство “Майкаинзолото” говорит, что их задача, в первую очередь, найти оставшихся двоих спасателей и потом уже запустить шахту. Параллельно они все мероприятия, которые рекомендовала комиссия, делают, но шахта пока не работает».
В компании «Майкаинзолото» комментировать что-либо пока отказываются, а в павлодарском филиале республиканского штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сослались на то, что не в курсе ситуации.
«Надеемся, что какое-то движение будет, и наших ребят найдут, мы всегда придерживались позиции, что их надо найти».
Как сообщалось, в апреле этого года акционер АО «Майкаинзолото» сменил гендиректора предприятия, а для оценки уровня промышленной безопасности на предприятии и возобновления поисковых и горно-добычных работ привлек другую компанию. Отмечалось, что поводом к принятию столь кардинальных решений явилось январское ЧП на территории АО «Майкаинзолото», в результате которого погибли четыре горноспасателя, тела двух из которых — 55-летнего водителя оперативного автомобиля Айыпа Тлеубергенова и 36-летнего командира отделения Айдоса Шаймердена — до сих пор не найдены.
Напомним, поисковую операцию на месте обвала приостановили еще 5 февраля из-за большой угрозы повторного обрушения. Позже, после неоднократных обращений родных погибших, в золоторудной компании заявили, что готовы сделать съезд ко дну воронки для спуска тяжелой техники. Но перед этим требовалось в очередной раз провести геосканирование места провала, сделать экспертизу и разработать проект дальнейших работ, оценив все возможные риски.
Почти одновременно прежнее руководство АО «Майкаинзолото» пыталось через суд доказать свою непричастность к провалу дороги, в который упал автобус с людьми, и требовало признать незаконным акт спецрасследования ЧП. Но специализированный межрайонный административный суд Астаны оставил иск без удовлетворения и признал стопроцентную вину предприятия в групповом несчастном случае.
Добавим, с момента трагедии работы на шахте АО «Майкаинзолото» приостановлены. Бывший гендиректор предприятия ранее сообщил, что компания ждет заключения Алматинского института горного дела имени Кунаева о возможности возобновления работ. Сообщалось, что пока работает только горно-обогатительная фабрика, а шахтеры находятся в отпусках, им выплачивается 50 процентов зарплаты.