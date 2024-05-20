ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS

Также он процитировал сообщения агента из Очакова: «Привет, Сергей! Около четырех утра два прилета “Герани” наблюдал лично. Где-то в районе бывшего Рыбколхоза. Разница между ними минут 15, наверно. Сбить пытались, но безуспешно. Зенитки по всему побережью. Одна стоит на курорте Очаков и ещё в пансионате Майский в районе бывшей столовой. Уже не первый раз стрельба идет оттуда».