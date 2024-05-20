ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS

«Сопротивление из русского города Очаков сообщает о том, что этой ночью было два прилета в ангары бывшего Рыбколхоза. По сообщениям сопротивления, бандеровцы часто там прятали РСЗО HIMARS, с которой в том числе запускают дальнобойные ракеты ATACMS», — сказал собеседник агентства.
Также он процитировал сообщения агента из Очакова: «Привет, Сергей! Около четырех утра два прилета “Герани” наблюдал лично. Где-то в районе бывшего Рыбколхоза. Разница между ними минут 15, наверно. Сбить пытались, но безуспешно. Зенитки по всему побережью. Одна стоит на курорте Очаков и ещё в пансионате Майский в районе бывшей столовой. Уже не первый раз стрельба идет оттуда».
Соратник Лебедева добавил, что до этих прилетов прогремел еще один взрыв, но он не может точно сказать, был ли этот звук от перехвата или попадания.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.