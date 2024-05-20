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21 мая в Пермском крае простятся с двумя бойцами СВО из Верещагино

Они погибли весной 2024 года.

Прощание с двумя бойцами из Пермского края, погибшими на специальной военной операции, пройдёт в Верещагино 21 мая.

Об этом рассказали в администрации Верещагинского городского округа.

Андрей Крючков родился в марте 1970 года. После окончания школы мужчина отучился на повара в училище в Нытве. Рядовой Крючков служил в должности наводчика второго отделения штурмового взвода. Военнослужащий погиб 15 апреля 2024 года.

Виктор Рублёв родился в сентябре 1965 года. После школы, мужчина окончил ПТУ по специальности «Слесарь-ремонтник». Он погиб 3 мая 2024 года. У Виктора остались три дочери.

В администрации округа выразили соболезнования супругам, а также родным и близким погибших военнослужащих.

Прощание с бойцами пройдёт 21 мая во Дворце досуга в Верещагино на улице Железнодорожной, 16.