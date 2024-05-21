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Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в Донбассе

Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Юг» взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе.

Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Юг» взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе.

Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт ВСУ, часть военнослужащих ВСУ сбежала, часть сдалась в плен.

Ранее танкисты группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском участке.

Также российские войска уничтожили диверсантов ВСУ на острове Переяславском.