Крымскому студенту грозит штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

18-летний житель Республики Крым, студент одного из севастопольских вузов, дискредитировал российскую армию в комментариях к нескольким интернет-публикациям. Об этом сообщили в УМВД России по городу Севастополю.
На комментарии обратили внимание правоохранители. Студент признался в содеянном. В его отношении составили административный протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Сумма штрафа по этой статье — от 30 до 50 тысяч рублей. Материалы рассмотрит Нахимовский районный суд Севастополя.
Ранее КП-Крым писала, что 64-летняя крымчанка получила пять суток ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей за публичную демонстрацию нацистской символики и за дискредитацию российской армии. Женщина со своего аккаунта в «Одноклассниках» публиковала посты с изображениями трезубца, который является символом украинских националистов, а также посты, дискредитирующие ВС РФ. На суде она полностью признала вину.