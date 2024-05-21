Крымскому студенту грозит штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Ранее КП-Крым писала, что 64-летняя крымчанка получила пять суток ареста и штраф в размере 35 тысяч рублей за публичную демонстрацию нацистской символики и за дискредитацию российской армии. Женщина со своего аккаунта в «Одноклассниках» публиковала посты с изображениями трезубца, который является символом украинских националистов, а также посты, дискредитирующие ВС РФ. На суде она полностью признала вину.