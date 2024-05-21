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Толпа футбольных фанатов похитила алкоголь в селе Приморья

Они набивали бутылками карманы и прятали под одежду.

Источник: Соцсети

Футбольные болельщики пришли большой компанией в алкогольный магазин села Вольно-Надеждинское Приморского края и похитили большое количество алкоголя, сообщили в Telegram-канале «ТОП-Новости VL — Vlad_ork».

Чемпионат по футболу проходил в селе 19 мая. Болельщики одной из команд, по словам очевидцев, прятали алкоголь в магазине под одежду, в карманы и рюкзаки.

«Очень некрасиво и стыдно должно быть родителям за такое воспитание, а особенно некоторым взрослым, которые принимали в этом участие! Стрёмно быть такой молодёжью», — написал очевидец.