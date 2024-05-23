ВКС РФ уничтожили две базы боевиков в горах сирийской провинции Хомс

Также на брифинге было отмечено, что за тот же срок в провинциях Идлиб и Латакия было зафиксировано по два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок «Джабхат-ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещенные в РФ террористические организации).