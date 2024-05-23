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ВКС РФ уничтожили две базы боевиков в горах сирийской провинции Хомс

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили две базы боевиков в Сирии в горах Аль-Амур. Об этом 22 мая на регулярном брифинге сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

Источник: AP 2023

«Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс», — заявил он.

Также сообщается, что за прошедшие сутки было зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, и девять нарушений со стороны антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотным летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — сообщил Попов.

Также на брифинге было отмечено, что за тот же срок в провинциях Идлиб и Латакия было зафиксировано по два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок «Джабхат-ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещенные в РФ террористические организации).

Ранее, 21 мая, сообщалось, что авиация коалиции США за сутки 10 раз нарушила воздушное пространство Сирии. Также она допустила два нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

До этого, 20 мая, авиация коалиции США за сутки пять раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии. Также в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск.