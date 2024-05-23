В небе над Ставропольем заметили неопознанный объект с огненным «хвостом»

В среду в соцсетях стали распространяться кадры с неизвестным летящим объектом в ночном небе Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Калмыкии. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Одни жители предположили, что могли стать свидетелями падения метеорита или кометы, другие посчитали, что увидели спутник или «вражеский объект».
Астрономы-любители объяснили подобное явление космическим мусором, который сгорает на небольшой скорости.
«На весь этот полет ушло порядка двух минут. Выходит, средняя скорость около шесть километров в секунду, что с учетом торможения в верхних слоях атмосферы дает как минимум первую космическую скорость (восемь километров в секунду), то есть это однозначно космический мусор. Вход в атмосферу был по касательной с околоземной орбиты — поэтому так долго и медленно летел объект в небе, да и скорость относительно метеоров в разы меньше. Скорее всего, объект был на полярной орбите с большим углом наклона», — сообщает Telegram-канал проекта по наблюдательной астрономии AstroAlert.
Позднее в Telegram-канале уточнили, что сгоревший объект, вероятно, — один из спутников системы Starlink.