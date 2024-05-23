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Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», видео предоставили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ — 500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.