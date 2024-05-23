Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник

«С временного пункта наблюдения боевой расчет комплекса “Стрела-10” получил целеуказание на вошедший в зону своей ответственности неопознанный воздушный объект. Цель идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны российской армии», — сообщили в ведомстве.