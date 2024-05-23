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Морпехи Северного флота сбили украинский беспилотник

ГЕНИЧЕСК, 23 мая — РИА Новости. Расчет ЗРК «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии на передним краем обороны на херсонском направлении, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«С временного пункта наблюдения боевой расчет комплекса “Стрела-10” получил целеуказание на вошедший в зону своей ответственности неопознанный воздушный объект. Цель идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны российской армии», — сообщили в ведомстве.

Сейчас расчет ПВО морской пехоты работает, в основном, по беспилотным летательным аппаратам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня.