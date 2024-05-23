Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц

Иванова также видели в салоне красоты, который расположен на первом этаже дома в центре Москвы, где, предположительно, зарегистрирована его гражданская жена. Сотрудница заведения узнала в его по фотографии. «Этот молодой человек ходил к нам… в этом году, да», — сказала сотрудница салона и подтвердила имя клиента — Тимур Иванов.