Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила машины на других лиц

В начале мая суд рассмотрел жалобу на арест Иванова, защита просила о домашнем аресте в доме на Рублевке. Тогда на слушания пришла телеведущая Мария Китаева, с которой, по словам адвоката замминистра, у него «общее хозяйство, (они) живут одной семьей».
Иванова также видели в салоне красоты, который расположен на первом этаже дома в центре Москвы, где, предположительно, зарегистрирована его гражданская жена. Сотрудница заведения узнала в его по фотографии. «Этот молодой человек ходил к нам… в этом году, да», — сказала сотрудница салона и подтвердила имя клиента — Тимур Иванов.
Сам же Иванов, предположительно, прописан на севере Москвы — в доме, который попал под реновацию и уже расселен.
В декларациях о доходах Китаевой в собственности был указан автомобиль MINI Cooper S. Согласно данным ГИБДД, она владела им больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у машины появился новый собственник Страховой полис, судя по данным сервиса Avtoface, теперь оформлен на другого человека. Стоимость такого автомобиля 2003 года выпуска — примерно 500 тысяч рублей.
В открытых базах данных также значится автомобиль Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой. Объявление о продаже машины появилось ранее на одной из интернет-площадок, указанная стоимость — 7842600 рублей. По данным ГИБДД и баз Авто.ру и Avtoface, с 14 мая у иномарки новый владелец. Прежний страховой полис прекратил действовать.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Сам замминистра вину не признает.