Гладков рассказал об отражении атаки на Белгород

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков.
Как уточнил губернатор, в Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждена хозпостройка в одном детском лагере и поле стадиона в другом. Также на площади 50 квадратных метров загорелась сухая трава.
Кроме того, в трех частных жилых домах села Таврово Белгородского района после атаки ВСУ выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, на территории двух частных жилых домов осколками повреждены кровли гаражей. Пострадал один автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого дома.
Как отметил Гладков, все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.