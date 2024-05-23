Гладков рассказал об отражении атаки на Белгород

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, снаряды попали в два детских лагерях, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о двух сериях взрывов в центре Белгорода на фоне сигналов воздушной тревоги.