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Гладков рассказал об отражении атаки на Белгород

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, снаряды попали в два детских лагерях, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о двух сериях взрывов в центре Белгорода на фоне сигналов воздушной тревоги.

Источник: © РИА Новости

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков.

Как уточнил губернатор, в Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждена хозпостройка в одном детском лагере и поле стадиона в другом. Также на площади 50 квадратных метров загорелась сухая трава.

Кроме того, в трех частных жилых домах села Таврово Белгородского района после атаки ВСУ выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, на территории двух частных жилых домов осколками повреждены кровли гаражей. Пострадал один автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого дома.

Как отметил Гладков, все оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.