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Екатеринбургский рейдер-убийца Федулев оказался в шаге от выхода из колонии

Прокуратура Пермского края обжалует решение суда о замене наказания екатеринбургскому рейдеру Павлу Федулеву, отбывающему срок по ряду уголовных дел, на принудительные работы. Рассмотрение апелляции назначено на 18 июня.

Решение о смягчении наказания для Федулева вынесли еще в апреле: Чусовской городской суд удовлетворил ходатайство его адвокатов. Предполагалось, что вместо неотбытой части срока в колонии Федулева отправят на принудительные работы. Прокуратуру решение не устроило — ведомство обжалует его в Пермском краевом суде.

Аналогичный эпизод в деле Федулева уже был пять лет назад. В 2019-м осужденный просил перевести его в колонию-поселение, и Чусовской суд удовлетворил ходатайство. Однако краевая прокуратура смогла отменить это решение.

Павел Федулев известен на Урале как организатор и заказчик убийств. В общей сложности он был фигурантом 18 уголовных дел. Федулева арестовали в ноябре 2006 года. В 2007-м его приговорили к девяти годам колонии за организацию беспорядков и захват рынка, а в 2011-м — к 20 годам колонии за организацию убийств. От пожизненного заключения его спасла сделка со следствием.