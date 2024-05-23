Екатеринбургский рейдер-убийца Федулев оказался в шаге от выхода из колонии

Павел Федулев известен на Урале как организатор и заказчик убийств. В общей сложности он был фигурантом 18 уголовных дел. Федулева арестовали в ноябре 2006 года. В 2007-м его приговорили к девяти годам колонии за организацию беспорядков и захват рынка, а в 2011-м — к 20 годам колонии за организацию убийств. От пожизненного заключения его спасла сделка со следствием.