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СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил взятку от гендиректора и главбуха ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” в размере 36 миллионов рублей, взяткодатели арестованы, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки.

«По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО “Пермский телефонный завод “Телта” Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению”», — сказала Петренко.

Она подчеркнула, что Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей.

СК
расследование