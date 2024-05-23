СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину

«По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО “Пермский телефонный завод “Телта” Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению”», — сказала Петренко.