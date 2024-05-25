В Одессе произошла массовая драка с участием военных

«В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными, видео которой публикуют местные Telegram-каналы», — говорится в публикации.
Уточняется, связана ли драка с работой территориальных центров комплектации (ТЦК, украинский аналог военкоматов) — неизвестно.
Ранее, 22 мая, сообщалось, что в Николаевской области прошли акции неповиновения украинским военкомам. Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что уже стали проявляться последствия мобилизации. На улице всё реже стали появляться мужчины, только женщины, инвалиды и «людоловы».
Также 6 апреля украинский портал «Киев Власть» сообщил, что в Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК. Это произошло во время работы мобильной группы по оповещению, когда патруль разговаривал на улице с военнообязанным.
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. При этом он не предусматривает положений о демобилизации.
Военное положение в стране действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.