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СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший на фронте до начала следственных мероприятий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Между тем, по данным источников “Ъ”, изначально в материалах фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО», — говорится в статье.

По данным «Коммерсанта», другой фигурант погиб в зоне спецоперации до начала следственных действий. При этом, как указывают журналисты, погибший генерал был удостоен звания Героя России посмертно.

Как сообщал 235-й гарнизонный военный суд, генерала арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023-м более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.