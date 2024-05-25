СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал

«Между тем, по данным источников “Ъ”, изначально в материалах фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО», — говорится в статье.
По данным «Коммерсанта», другой фигурант погиб в зоне спецоперации до начала следственных действий. При этом, как указывают журналисты, погибший генерал был удостоен звания Героя России посмертно.
Как сообщал 235-й гарнизонный военный суд, генерала арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023-м более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.