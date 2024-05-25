Над территориями Белгородской и Курской областей сбиты три беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне также сообщал о неоднократных обстрелах региона. За прошедшие сутки в результате обстрелов в области погибла женщина, пострадали три мирных жителя. Всего по региону было выпущено 35 снарядов из РСЗО. Вечером 24 мая господин Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности.