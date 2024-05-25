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Над территориями Белгородской и Курской областей сбиты три беспилотника

Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, еще один — над территорией Курской области. Сообщение ведомства опубликовано в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Информации о пострадавших и разрушениях военное ведомство не приводит. Губернаторы также не сообщали об атаках БПЛА на регион.

Накануне губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал о массированных обстрелах региона. В частности, под огонь попали пункт пропуска «Суджа», хутор Олешня, поселки Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Елизаветовка и посёлок Тёткино Глушковского района и др. Вблизи села Сергеевка, КПП «Суджа», хуторов Олешня и Красный Пахарь были сброшены взрывные устройства. В результате обстрелов пострадала сельскохозяйственная техника.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне также сообщал о неоднократных обстрелах региона. За прошедшие сутки в результате обстрелов в области погибла женщина, пострадали три мирных жителя. Всего по региону было выпущено 35 снарядов из РСЗО. Вечером 24 мая господин Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности.