Над территориями Белгородской и Курской областей сбиты три беспилотника

Информации о пострадавших и разрушениях военное ведомство не приводит. Губернаторы также не сообщали об атаках БПЛА на регион.
Накануне губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал о массированных обстрелах региона. В частности, под огонь попали пункт пропуска «Суджа», хутор Олешня, поселки Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Елизаветовка и посёлок Тёткино Глушковского района и др. Вблизи села Сергеевка, КПП «Суджа», хуторов Олешня и Красный Пахарь были сброшены взрывные устройства. В результате обстрелов пострадала сельскохозяйственная техника.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне также сообщал о неоднократных обстрелах региона. За прошедшие сутки в результате обстрелов в области погибла женщина, пострадали три мирных жителя. Всего по региону было выпущено 35 снарядов из РСЗО. Вечером 24 мая господин Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности.