Бывший боец ВСУ рассказал подробности операции по угону танка Т-64

«Нас кинули на позиции как пушечное мясо, я передал координаты своим друзьям. Через время начался обстрел. Били не по нам, а по соседним позициям, чтобы началась паника. Так оно и произошло. Подловил момент, увидел технику, запрыгнул в нее. Когда все сбегали, я этим воспользовался. Долго готовили все это: и я, и ребята на той стороне ждали удобного момента», — сказал мужчина. Он отметил, что изначально сослуживцы приняли его действия за попытку прикрыть отступающих. «Поэтому никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине. Я просто сел и поехал туда, где меня уже ждали», — пояснил военный.