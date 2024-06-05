Из Калининграда выдворили гражданку Кубы, задержанную без документов

КАЛИНИНГРАД, 5 июн — РИА Новости. Калининградские приставы выдворили с территории региона гражданку Кубы, которая была задержана в погранзоне без документов и, по ее словам, хотела устроиться гувернанткой, сообщает пресс-служба судебных приставов региона.
«Была выдворена гражданка Республики Куба. Девушку задержали на территории Калининградской области в пограничной зоне без разрешительных документов. По словам кубинки, в Калининград она приехала потому, что ей пообещали работу гувернанткой, но в итоге обманули», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, подлежащие выдворению граждане препровождаются в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Калининградской области. Из этого учреждения судебные приставы доставляют выдворяемых в аэропорт до пограничного пункта пропуска.
«С начала 2024 года сотрудники УФССП России по Калининградской области выдворили 130 человек. Среди них граждане Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и другие», — уточняет пресс-служба.