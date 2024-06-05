Из Калининграда выдворили гражданку Кубы, задержанную без документов

«Была выдворена гражданка Республики Куба. Девушку задержали на территории Калининградской области в пограничной зоне без разрешительных документов. По словам кубинки, в Калининград она приехала потому, что ей пообещали работу гувернанткой, но в итоге обманули», — говорится в сообщении.