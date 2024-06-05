В Воронежской области мужчина ранил полицейского из ружья

ВОРОНЕЖ, 5 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Московской области, обстрелявшего из ружья полицейских, которые остановили его автомобиль в Воронежской области, и ранившего одного из стражей порядка, сообщает в среду управление СК РФ по региону.