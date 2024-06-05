В Воронежской области мужчина ранил полицейского из ружья

«По предварительным данным, утром 4 июня 2024 года на автодороге М-4 “Дон” в Богучарском районе Воронежской области подозреваемый, передвигаясь на автомобиле, не отреагировал на требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства для проверки документов и попытался скрыться», — говорится в сообщении.
Как отмечает региональный СУСК, автомобиль остановили в результате погони.
«Водитель транспортного средства, вооруженный гладкоствольным ружьем, произвел выстрел в инспектора ДПС, причинив ему огнестрельное ранение ноги. В свою очередь, в соответствии с требованиями законодательства полицейские применили табельное оружие, подозреваемый ранен в ногу», — сообщает следствие.
По информации следствия, сотрудник полиции и нападавший доставлены в больницу.
В отношении жителя Московской области возбуждено дело о посягательстве на жизнь полицейского. Следователь изъял ружье, допрашиваются свидетели.