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В Воронежской области мужчина ранил полицейского из ружья

ВОРОНЕЖ, 5 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Московской области, обстрелявшего из ружья полицейских, которые остановили его автомобиль в Воронежской области, и ранившего одного из стражей порядка, сообщает в среду управление СК РФ по региону.

«По предварительным данным, утром 4 июня 2024 года на автодороге М-4 “Дон” в Богучарском районе Воронежской области подозреваемый, передвигаясь на автомобиле, не отреагировал на требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства для проверки документов и попытался скрыться», — говорится в сообщении.

Как отмечает региональный СУСК, автомобиль остановили в результате погони.

«Водитель транспортного средства, вооруженный гладкоствольным ружьем, произвел выстрел в инспектора ДПС, причинив ему огнестрельное ранение ноги. В свою очередь, в соответствии с требованиями законодательства полицейские применили табельное оружие, подозреваемый ранен в ногу», — сообщает следствие.

По информации следствия, сотрудник полиции и нападавший доставлены в больницу.

В отношении жителя Московской области возбуждено дело о посягательстве на жизнь полицейского. Следователь изъял ружье, допрашиваются свидетели.

СК