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Нижегородские медики пострадали при столкновении скорой помощи с эвакуатором

В Нижнем Новгороде медики пострадали во время перевозки пациента на машине скорой помощи. По данным областной трудовой инспекции, в Канавинском районе скорая помощь столкнулась с эвакуатором.

В результате ДТП два фельдшера, находившиеся в машине скорой помощи, получили травмы. По итогам обследования эти травмы отнесли к категории легких. О состоянии пациента, который находился в машине, трудовая инспекция ничего не сообщила.