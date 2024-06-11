В результате ДТП два фельдшера, находившиеся в машине скорой помощи, получили травмы. По итогам обследования эти травмы отнесли к категории легких. О состоянии пациента, который находился в машине, трудовая инспекция ничего не сообщила.
Нижегородские медики пострадали при столкновении скорой помощи с эвакуатором
В Нижнем Новгороде медики пострадали во время перевозки пациента на машине скорой помощи. По данным областной трудовой инспекции, в Канавинском районе скорая помощь столкнулась с эвакуатором.