Бывший замначальника Генштаба Вадим Шамарин частично признал вину

При этом к ходатайству о продлении ареста следователь ГВСУ СКР на этот раз приобщил протокол допроса Александра Оглоблина, который, несмотря на роль посредника, проходит по делу как свидетель. Второй брат, бизнесмен Алексей Оглоблин, занимался тем, что обналичивал денежные средства, которые передавали Вадиму Шамарину. Господин Оглоблин на допросе высказал опасение за себя и за своего брата, указав, что в случае освобождения генерала боится, что тот может лично либо через его доверенных лиц оказать на них давление, дабы они изменили ранее данные ими показания. «Допускаю, что в случае освобождения от Шамарина могут поступать угрозы жизни и здоровью», — заявил господин Оглоблин в ходе допроса 14 июля.