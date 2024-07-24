Умер последний участник группы Four Tops Абдул Факир

Американский музыкант Абдул «Дюк» Факир скончался в Детройте в возрасте 88 лет от сердечной недостаточности. Он был последним выжившим участником квартета Four Tops, выпустившего серию успешных синглов в середине 1960-х.
О смерти Факира сообщает издание Detroit Free Press.
«На наших сердцах тяжело, ведь мы оплакиваем потерю пионера, иконы и музыкальной легенды, который за свою 70-летнюю карьеру повлиял на жизни многих людей, продолжая гастролировать до конца 2023-го и официально уйдя на пенсию в этом году, — отметили близкие артиста. — Мы находим утешение в наследии Дюка, последнего из основателей культовой группы Four Tops, которое будет жить для будущих поколений».
Абдул Факир родился и вырос в Детройте, где в возрасте 18 лет основал Four Tops вместе с товарищами Леви Стаббсом, Риналдо Бенсоном и Лоренсом Пэйтоном. Первого успеха коллектив добился, заключив контракт с небезызвестным лейблом Motown Records. В рамках этого сотрудничества у квартета вышел ряд хитов: Baby I Need Your Loving, I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch), Reach Out, I"ll Be There, Standing in the Shadows of Love, It’s the Same Old Song, Something About You, Loving You Is Sweeter Than Ever.
Оригинальный состав Four Tops продержался целых 43 года, выпустив 27 альбомов. В 1990-м Факира ввели в Зал славы рок-н-ролла.