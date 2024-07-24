Умер последний участник группы Four Tops Абдул Факир

«На наших сердцах тяжело, ведь мы оплакиваем потерю пионера, иконы и музыкальной легенды, который за свою 70-летнюю карьеру повлиял на жизни многих людей, продолжая гастролировать до конца 2023-го и официально уйдя на пенсию в этом году, — отметили близкие артиста. — Мы находим утешение в наследии Дюка, последнего из основателей культовой группы Four Tops, которое будет жить для будущих поколений».