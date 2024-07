Умер последний участник группы Four Tops Абдул Факир

Абдул Факир родился и вырос в Детройте, где в возрасте 18 лет основал Four Tops вместе с товарищами Леви Стаббсом, Риналдо Бенсоном и Лоренсом Пэйтоном. Первого успеха коллектив добился, заключив контракт с небезызвестным лейблом Motown Records. В рамках этого сотрудничества у квартета вышел ряд хитов: Baby I Need Your Loving, I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch), Reach Out, I"ll Be There, Standing in the Shadows of Love, It’s the Same Old Song, Something About You, Loving You Is Sweeter Than Ever.