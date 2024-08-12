Экс-полицейская Прикамья предстанет перед судом за незаконную выдачу паспорта

В следственном отделе по городу Краснокамск завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы отдела по вопросам миграции. Ее обвиняют в незаконной выдаче паспорта РФ. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Напомним, в сентябре прошлого года сотрудница, исполняющая на тот момент обязанности начальника отдела, выдала женщине паспорт без каких-либо на то оснований. Факт противоправной деятельности выявлен следователями совместно с руководством УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю.
На данный момент следователям удалось собрать достаточное количество информации для передачи дела в суд.