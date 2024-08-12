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Экс-полицейская Прикамья предстанет перед судом за незаконную выдачу паспорта

В сентябре прошлого года сотрудница отдела по вопросам миграции выдала женщине паспорт гражданина РФ без каких-либо на это оснований.

Источник: Комсомольская правда

В следственном отделе по городу Краснокамск завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы отдела по вопросам миграции. Ее обвиняют в незаконной выдаче паспорта РФ. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, в сентябре прошлого года сотрудница, исполняющая на тот момент обязанности начальника отдела, выдала женщине паспорт без каких-либо на то оснований. Факт противоправной деятельности выявлен следователями совместно с руководством УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю.

На данный момент следователям удалось собрать достаточное количество информации для передачи дела в суд.