Экс-полицейская Прикамья предстанет перед судом за незаконную выдачу паспорта

В следственном отделе по городу Краснокамск завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы отдела по вопросам миграции. Ее обвиняют в незаконной выдаче паспорта РФ. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.